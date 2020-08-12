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20:23 12.08.2020

Благополучные по COVID-19 области Украины в ходе курортного сезона вступают в эпидпроцесс – замминистра здравоохранения

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Благополучные по COVID-19 области Украины в ходе курортного сезона вступают в эпидпроцесс – замминистра здравоохранения

Ранее благополучные по COVID-19 области Украины в ходе курортного сезона постепенно вступают в эпидемиологический процесс, в них растет заболеваемость, сообщила заместитель министра здравоохранение Ирина Микичак.

"Мы сейчас уже видим, что те области, которые фактически не имели или почти не имели заболеваемости, также начинают интенсивно вступать в эпидемический процесс. Это и Харьковская область, и Одесса, которая была достаточно стабильна, но после того как курортный сезон в разгаре растет заболеваемость", - сказала она в эфире "UA:Українське радіо" в среду.

При этом Микичак отметила, что такая ситуация была прогнозируемой, и о ней предупреждало Министерство здравоохранения.

"Мы говорили, что если люди не будут соблюдать правила, особенно ограничения, связанные с массовыми всякими собраниями, будем иметь результат закономерный. Курортный сезон, свадебный сезон, праздничный сезон, все это дает свои результаты подготовки к следующей волне", - сказала она.

Вместе с тем, Микичак сообщила, что 80% пациентов, которые госпитализированы с COVID-19, не нуждаются в стационарном лечении и кислородной поддержке.

"На сегодняшний день очень многие наши врачи, заведующих отделениями говорят о том, что только 5% пациентов нуждается в искусственной вентиляции легких. Сегодня в Украине мы имеем достаточно хорошие результаты и снимаем пациентов с аппарата ИВЛ", - сказала она.

По словам Микичак, в настоящее время в Львовской и Закарпатской областях заполнены более 50% определенных для пациентов с COVID-19 больниц первой волны.

Теги: #рост #коронавирус #заболеваемость
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