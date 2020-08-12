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19:28 12.08.2020

Зеленский подписал закон об оборонных закупках

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Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", принятый Верховной Радой 17 июля 2020 года, сообщает пресс-служба президента.

Закон определяет общие правовые основания планирования, порядок формирования объемов и особенности совершения закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Законопроектом предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов, внедрение критерия "жизненный цикл" вооружения, военной и специальной техники, а также постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО. Государственным заказчикам отныне предоставляется возможность осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, осуществлять закупки по импорту.

Законопроектом предусмотрено осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования, поддержка национальной оборонной промышленности как государственного, так и частного сектора.

Одновременно предусмотрено предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции; возможность заключения инвестиционных соглашений на развитие производства.

Теги: #оборонные_закупки #рада
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