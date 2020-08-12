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19:18 12.08.2020

В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

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В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

В Минске задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкий и Евгений Васильев, сообщается на сайте Громадського.

Отмечается, что Реуцкий также является журналистом, бывший журналист hromadske.

В свою очередь белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) также сообщила о задержании в Минске Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

"В районе площади Победы задержаны украинские журналисты Константин Реутский (Громадське телебачення) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - говорится в сообщении.

Теги: #журналисты #украина #задержание #беларусь
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