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19:17 12.08.2020

SEC и ФБР начали расследования в отношении инвестиционной платформы YieldStreet - СМИ

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SEC и ФБР начали расследования в отношении инвестиционной платформы YieldStreet - СМИ

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследования в отношении онлайн-платформы YieldStreet Inc., дающей индивидуальным инвесторам возможность участвовать в сделках, которые обычно доступны только крупным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

По информации источников газеты, ведомства проверяют продажу обеспеченных кредитами долговых нот, связанных с бизнесом по демонтажу судов, на сумму $90 млн. YieldStreet начала продавать эти бумаги в 2018 году, но в марте текущего года сообщила инвесторам, что суда, которые выступали в качестве залогов по займам, исчезли. В результате инвесторы не получили выплаты в том размере и в те сроки, которые предполагала компания.

YieldStreet считает, что оказалась втянутой в мошенническую схему. Согласно судебным материалам, на которые ссылается WSJ, кредиты предоставлялись компаниям, связанным с семьей Лахани, занимающейся бизнесом по демонтажу судов. YieldStreet пыталась добиться заморозки активов компаний и членов семьи Лахани, утверждая, что суда были проданы обманным путем. Мухаммед Али Лахани опроверг эти обвинения.

Проверка SEC и ФБР может не привести к выдвижению обвинений против YieldStreet, отмечает WSJ. SEC не ответила на запрос газеты, ФБР отказалось от комментариев.

"Мы не считаем, что являемся объектом какого-либо расследования", - заявили в компании.

Одни из клиентов YieldStreet заявил, что его допрашивало ФБР.

YieldStreet, запущенная в 2015 году, предлагает своим клиентам инвестировать в обеспеченные кредиты. Платформа доступна аккредитованным инвесторам с состоянием более $1 млн или доходами от $200 тыс. в год.

Инвесторы вложили в платформу более $1 млрд. YieldStreet сообщила, что, по состоянию на март, 14,7% средств ее клиентов были вложены в кредиты, списанные из-за банкротств.

В компании отметили, что выплаты инвесторам зависят от заемщика. YieldStreet не гарантирует выплаты, если заемщик оказывается неплатежеспособен.

Теги: #расследование #сша #инвестиции #компания
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