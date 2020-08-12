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19:03 12.08.2020

СНБО провел анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере национальной безопасности и обороны, материалы передадут Зеленскому

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СНБО провел анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере национальной безопасности и обороны, материалы передадут Зеленскому

Развитие человеческого потенциала и подготовка специалистов в сфере безопасности и обороны является ключевым условием для формирования мощного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Силами Аппарата СНБО Украины был проведен комплексный анализ и наработана совместно с Офисом президента Украины позиция относительно процесса реформирования ОПК и разработки соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования, рассказал Данилов на "круглом столе" на тему "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития", который состоялся в среду, сообщает пресс-служба СНБО.

Результатом этой работы стало принятие в феврале 2020 года решения о создании профильного министерства и введения должности вице-премьер-министра, к полномочиям которого отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

Развитие человеческого потенциала отрасли было выделено как одно из ключевых условий, подчеркнул он.

"Без людей, без мозгов украинцев мы не одержим победу", - заявил Данилов, добавив, что силами аппарата СНБО был проведен анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере национальной безопасности и обороны, который вскоре будет передан на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Данилов отметил, что в современном мире на первом плане кибернетические, биологические и информационные методы ведения войны, что требует от Украины принятия решений, адекватных существующим угрозам.

Также он сообщил, что в 2020 году на сектор безопасности и обороны Украины выделен самый большой за годы независимости объем финансирования – 246 млрд грн.

В этом контексте приоритетом для формирования мощного ОПК становятся дальнейшая разработка передовых ракетных систем, развитие отечественной авиации и систем киберзащиты, заявил Данилов.

Теги: #развитие #снбо #опк
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