События

19:00 12.08.2020

Игорь Палица призвал отбросить темы, которые раскалывают страну, и сосредоточиться на развитии экономики

3 мин читать
Игорь Палица призвал отбросить темы, которые раскалывают страну, и сосредоточиться на развитии экономики

Украина нуждается в компетентном управлении. Непрофессиональные, авантюрные решения власти только обостряют существующие проблемы. Политики вбрасывают лозунги, разъединяющие страну, отвлекают от важных вопросов. Это пагубный подход, разрушающий страну. Об этом говорили на форуме сторонников партии "За майбутнє" в Ровенской области, в котором принял участие лидер партии Игорь Палица, сообщила пресс-служба политсилы.

Палица раскритиковал политику, которую проводит нынешняя власть. Чиновники, по его мнению, больше беспокоятся о каких-то неизвестных иностранных инвесторах, обещая им льготы и "инвестиционных нянь", чем о внутреннем бизнес, который вынужден выживать, беря кредиты под заоблачные проценты.

Политик возмутился тем, что вместо понятной экономической стратегии ведущие политические силы навязывают споры на языковой или национальной почве, фактически отвлекая граждан от реальных проблем.

"Все эти годы нам рассказывали, в какую церковь ходить, кто из нас лучший украинец: из Восточной или из Западной Украины, из Одессы или из Львова. Тот, кто носит вышиванку, тот кто ее не носит. Но это все вбрасывается намеренно, чтобы рассорить нас, отвлечь от насущных дел. Наша же с вами задача - забыть о ссорах, забыть, кто какой национальности, в какую церковь ходит и выходец из какой части Украины. Ведь нам нужно развивать страну, чтобы заработала экономика, был сильный базис, чтобы люди имели работу и что принести домой", - подчеркнул он, обращаясь к сторонникам партии.

"Мы должны понять одно - все, кто проживают в нашей стране - украинцы, независимо от национальности, независимо от того, на каком языке мы разговариваем дома", - заявил лидер "За майбутнє"Палица подчеркнул важность объединения конструктивных сил ради построения эффективной самодостаточной экономики, которая не будет просто сырьевым придатком Европы, а будет обслуживать интересы граждан, а не МВФ или других подобных структур. Он призвал развивать отечественное производство, возвращая стране славу развитой промышленной державы. И уже имея мощную экономику поднимать социальную сферу, медицину, образование.

В политсиле отметили, что именно с этой целью была создана партия "За майбутнє". Она начинает она свой путь с местных выборов. Чтобы из общин, из регионов выстраивать новую систему власти, которая будет способна решить острые проблемы, с которыми сталкивается Украина.

"Наша задача победить на этих выборах, наша задача победить на выборах в следующую Верховную Раду и передать реальные полномочия на места. Чтобы мэр Ровно не удивлялся, когда у него выросла высотка в 20 этажей, потому что кто-то в Киеве за взятку дал разрешение. Чтобы у города были рычаги влияния на эти процессы, чтобы люди на местах больше не были заложниками неэффективной власти в Киеве", - подчеркнул Игорь Палица, обращаясь к аудитории.

Достигать этого политсила собирается с помощью команды профессионалов и патриотов, которая сейчас собралась в партии "За майбутнє". Там настроены достичь озвученной цели - изменить страну и изменить к лучшему жизнь каждого украинца.

Теги: #за_майбутнє #съезд #палица
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:12 25.07.2020
Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 21 августа – нардеп Кравчук

Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 21 августа – нардеп Кравчук

08:30 24.07.2020
Трамп из-за COVID-19 решил не проводить съезд республиканце в Джексонвилле

Трамп из-за COVID-19 решил не проводить съезд республиканце в Джексонвилле

13:38 21.05.2020
В Украине появилась партия "За будущее" во главе с Палицей

В Украине появилась партия "За будущее" во главе с Палицей

10:20 29.04.2020
Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

14:18 25.03.2020
Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты про банки

Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты про банки

21:16 11.03.2020
Партия "Голос" избрала новым главой нардепа Киру Рудик

Партия "Голос" избрала новым главой нардепа Киру Рудик

19:04 16.02.2020
"Слуга народа" на съезде партии обновила состав Высшего совета

"Слуга народа" на съезде партии обновила состав Высшего совета

01:14 18.12.2019
На форуме волонтеров в феврале 2020 планируется создание Национального альянса волонтеров

На форуме волонтеров в феврале 2020 планируется создание Национального альянса волонтеров

05:17 15.11.2019
Эстакадный съезд возле станции метро "Днепр" капитально отремонтируют – КГГА

Эстакадный съезд возле станции метро "Днепр" капитально отремонтируют – КГГА

13:39 10.11.2019
Второй этап съезда "Слуги народа" состоится до 15 февраля

Второй этап съезда "Слуги народа" состоится до 15 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

В Украине за сутки выявлено 1 433 новых случая заражения Covid-19, 752 выздоровевших, 19 новых жертв вируса

Глава ОАСК Вовк вновь заявляет о давлении НАБУ на судебную систему

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД Украины подтвердили задержание двух украинцев в Минске

Зеленский подписал закон об оборонных закупках

В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

Зеленский подписал закон о сельскохозяйственной кооперации

SEC и ФБР начали расследования в отношении инвестиционной платформы YieldStreet - СМИ

СНБО провел анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере национальной безопасности и обороны, материалы передадут Зеленскому

Минздрав Украины в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим перемирия с начала суток

Кабмин предлагает урегулировать постепенный вывод паспортов граждан Украины в форме книжек из оборота

Киевские власти профинансируют до 50% стоимости жилья для всех льготных категорий граждан - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА