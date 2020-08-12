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16:50 12.08.2020

Киевские власти профинансируют до 50% стоимости жилья для всех льготных категорий граждан - КГГА

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Киевские власти профинансируют до 50% стоимости жилья для всех льготных категорий граждан - КГГА

Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Киевские власти в рамках программы софинансирования компенсируют до 50% стоимости жилья для льготных категорий киевлян, заявили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50% фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий – 30%", - рассказал директор Департамента Сергей Мартынчук, сообщает пресс-служба КГГА.

На реализацию программы "Доступное жилье" в столичном бюджете предусмотрено 208,5 млн грн. Ранее программой могли воспользоваться только граждане, имеющие статус лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей). Теперь программа доступна для всех льготных категорий.

Лиц, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные государственные администрации. Соответствующие списки подают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров.

Чтобы принять участие в программе граждане должны обратиться с заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации по месту нахождения на квартирном учете.

Средства выделяются в соответствии с распоряжением КГГА № 1249 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете города Киева на приобретение жилья для отдельных категорий населения в соответствии с законодательством".

Теги: #жилье #кгга #льготники
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