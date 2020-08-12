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18:35 12.08.2020

Минздрав Украины в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19

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Минздрав Украины в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19

Центр общественного здоровья в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 1809, тогда как предыдущий максимум в 1805 был зафиксирован 5 августа.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель составляет около 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине также будет зафиксирован новый максимум числа заболевших.

На прошлой неделе при росте числа подозрений до уровня около 1800 три дня подряд фиксировались максимумы заболевших: от 1318 до 1489 в день, а в эту среду их число после традиционного спада в выходные и понедельник вновь достигло 1433.

Как сообщалось, основные статистически показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже более трех недель. В частности, средняя за неделю суточная заболеваемость достигла 1294 чел., а за две недели – 1211 чел., тогда как в первом половине июля эти показатели удалось уменьшить соответственно с 917 чел. до 739 чел. и с 847 чел. до 717 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Среди других показателей, которые быстро растут уже больше трех недель, количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 36,9 тыс.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца августа.

Теги: #коронавирус #минздрав
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