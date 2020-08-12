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18:18 12.08.2020

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим перемирия с начала суток

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим перемирия с начала суток

С начала текущих суток по состоянию на 17:00 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе населенных пунктов Марьинка и Южное были выпущены несколько неприцельных автоматных очередей. Ещё одна провокация была зафиксирована под Красногоровской – российские наемники с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Украинские подразделения не применяли оружие в ответ.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Теги: #всу #оос #сводка
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