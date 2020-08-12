Кабмин предлагает урегулировать постепенный вывод паспортов граждан Украины в форме книжек из оборота

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде урегулировать постепенный вывод паспортов граждан Украины в форме книжек из оборота.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

Согласно документу, планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения.

В частности, проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а если паспорт был оформлен после достижения 25-летия - фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а если паспорт был оформлен после достижения 45-летия - фотография при оформлении паспорта;

"Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.