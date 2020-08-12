В Одессе СБУ задержала еще двух участников межэтнической ОПГ "Лоту Гули", причастных к разбою и похищению людей

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Одессе спецоперацию по задержанию еще двух участников межэтнической организованной группировки "Лоту Гули", которая занималась разбоем, ограблениями и похищениями людей в регионе.

В пресс-центре СБ Украины в среду напомнили, что четырех организаторов банды правоохранители задержали в начале июля при попытке похищения человека.

"По результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблению и похищению предпринимателя, произошедшим раньше. Сегодня оперативники СБУ задержали злоумышленников в частном секторе на окраине Одессы", - говорится в информации.

Обоим задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

7 июля в СБУ сообщили, что бойцы "Альфы" задержали четырех организаторов ОПГ во время попытки похищения человека. По предварительным данным спецслужбы, в состав банды входило более 10 жителей Одесской области. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали с потерпевших деньги за их решение. В случае неуплаты угрожали насилием и физической расправой.

В СБУ заявили, что деятельность ОПГ контролировал азербайджанский вор в законе Лоту Гули (Надир Салифов), скрывающийся от украинского правосудия.