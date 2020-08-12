События

14:33 12.08.2020

Доступ к интернету в Беларуси восстановлен

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Доступ к интернету в Беларуси восстановлен

Министерство связи и информатизации Белоруси сообщило в среду о восстановлении доступа к сервисам и ресурсам интернета.

"В связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов. Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении министерства.

"Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети интернет", - сказали в ведомстве.

"Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы в установленном порядке", - добавили в министерстве.

В день выборов президента Белоруссии 9 августа возникли серьезные сбои в работе интернета на территории страны. 10 августа государственный оператор услуг связи "Белтелеком" заверял, что до конца дня планирует восстановить полноценный доступ к глобальной сети. Однако полноценная интернет-связь была восстановлена только к утру 12 августа.

Теги: #интернет #беларусь
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