В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты – полиция

В Харькове в среду утром возле многоэтажного жилого дома по ул.Метростроителей была найдена коробка с корпусом ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, о подозрительной находке сообщили коммунальные работники.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины. Изъятый боеприпас изъят и будет уничтожен за пределами города", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Киевском отделе полиции.