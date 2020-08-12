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14:13 12.08.2020

Украина намерена выйти из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками

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Украина намерена выйти из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками

Кабинет министров Украины согласовал выход Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками.

Соответствующий проект указа президента был принят на заседании правительства в среду.

Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками было подписано 6 июля 1992 года в Москве (Россия).

Отмечается, что Решение о создании данного Совета принято для координации и взаимодействия Пограничных войск в рамках пограничного сотрудничества СНГ.

Так как данной цели не было достигнуто, в связи с тем, что Украина не присоединилась к ряду документов в сфере пограничного сотрудничества в СНГ, а также принимая во внимание вооруженную агрессию России, которая является стороной соглашения, было принято решение прекратить данные договоренности.

Теги: #рф #украина #гарница
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