В Бресте на акции протеста правоохранители стреляли на поражение, человек был ранен - МВД Беларуси

В Бресте сотрудники правоохранительных органов на акции протеста применили оружие на поражение, говорится в сообщении министерства внутренних дел Беларуси.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорится в сообщении МВД.

По информации Минздрава республики, более 50 человек были госпитализированы в Белоруссии после акций протеста, прошедших в ночь на 12 августа.

В стране уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.