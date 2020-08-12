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13:11 12.08.2020

Глава Минздрава ФРГ сомневается в эффективности российской вакцины против COVID-19

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Глава Минздрава ФРГ сомневается в эффективности российской вакцины против COVID-19

Российская вакцина против коронавируса COVID-19 ("Спутник V") не прошла достаточного количества клинических испытаний, считает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Может быть опасно начинать вакцинацию миллионов, если не миллиардов человек так рано, поскольку, если что-то пойдет не так, то вакцинирование себя не оправдает. Поэтому я очень скептически настроен по поводу того, что происходит в России", - заявил в среду Шпан в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Как отметил министр, он был бы рад, если бы первая вакцина оказалась эффективной, но, по его мнению, это должно основываться на том, что о ней известно.

"Основная проблема заключается именно в том, что русские нам мало что говорят, она (вакцина - ИФ) не была достаточно протестирована", - пояснил глава минздрава.

Шпан подчеркнул, что необходимо даже во время пандемии проводить надлежащие исследования и тестирования и публиковать их результаты, чтобы люди были уверены в вакцине.

Президент РФ Владимир Путин накануне объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Она получила название "Спутник V".

СМИ напоминают, что такое решение последовало менее чем через два месяца проведения клинических испытаний вакцины на людях.

Теги: #рф #вакцина #коронавирус #германия
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