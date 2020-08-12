Белорусский Минздрав сообщил о госпитализации еще 50 пострадавших

После столкновений в ночь на 12 августа в Белоруссии доставили в больницу 51 пострадавшего, сообщил утром в среду Минздрав. За сутки никто не погиб, пациентов в критическом состоянии в больницах нет.

Чаще всего люди получали ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота.

Протесты и столкновения с милицией проходят в белорусских городах третью ночь подряд. Они начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов 9 августа.

В минувший вторник Минздрав отчитался, что за предыдущие двое суток было около двухсот госпитализированных и что некоторым потребовались операции. Один протестующий в ночь на 10 август погиб. По данным МВД, у него в руках разорвалось неустановленное устройство.

В прошедшую ночь протесты прошли в 25 населенных пунктах, сообщило МВД Белоруссии. Всего было задержано около 1000 человек, за предыдущие две ночи - больше 2000. В ночь на понедельник протесты охватили больше 33 городов, отмечали в МВД.