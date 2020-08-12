События

13:01 12.08.2020

Белорусский Минздрав сообщил о госпитализации еще 50 пострадавших

1 мин читать

После столкновений в ночь на 12 августа в Белоруссии доставили в больницу 51 пострадавшего, сообщил утром в среду Минздрав. За сутки никто не погиб, пациентов в критическом состоянии в больницах нет.

Чаще всего люди получали ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота.

Протесты и столкновения с милицией проходят в белорусских городах третью ночь подряд. Они начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов 9 августа.

В минувший вторник Минздрав отчитался, что за предыдущие двое суток было около двухсот госпитализированных и что некоторым потребовались операции. Один протестующий в ночь на 10 август погиб. По данным МВД, у него в руках разорвалось неустановленное устройство.

В прошедшую ночь протесты прошли в 25 населенных пунктах, сообщило МВД Белоруссии. Всего было задержано около 1000 человек, за предыдущие две ночи - больше 2000. В ночь на понедельник протесты охватили больше 33 городов, отмечали в МВД.

Теги: #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 12.08.2020
В Бресте на акции протеста правоохранители стреляли на поражение, человек был ранен - МВД Беларуси

В Бресте на акции протеста правоохранители стреляли на поражение, человек был ранен - МВД Беларуси

13:02 12.08.2020
В Белоруссии в ночь на 12 августа задержали больше тысячи протестующих

В Белоруссии в ночь на 12 августа задержали больше тысячи протестующих

12:48 12.08.2020
После акций протеста в Беларуси в ночь на 12 августа госпитализированы свыше 50 человек - Минздрав

После акций протеста в Беларуси в ночь на 12 августа госпитализированы свыше 50 человек - Минздрав

12:17 12.08.2020
В Беларуси во время протестов избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины – МИД

В Беларуси во время протестов избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины – МИД

12:12 12.08.2020
Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

11:36 12.08.2020
Глава МИД Литвы анонсировал скорое заявление приехавшей в его страну Тихановской по ситуации в Беларуси

Глава МИД Литвы анонсировал скорое заявление приехавшей в его страну Тихановской по ситуации в Беларуси

11:13 12.08.2020
Ситуацию в Беларуси рассмотрят в пятницу главы МИД стран ЕС

Ситуацию в Беларуси рассмотрят в пятницу главы МИД стран ЕС

09:41 12.08.2020
СК Беларуси подозревает россиян Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

СК Беларуси подозревает россиян Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

23:28 11.08.2020
В разных частях Минска проходят стычки силовиков с протестующими

В разных частях Минска проходят стычки силовиков с протестующими

20:29 11.08.2020
ЕС не исключает мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

ЕС не исключает мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

В Украине за сутки выявлено 1 433 новых случая заражения Covid-19, 752 выздоровевших, 19 новых жертв вируса

Глава ОАСК Вовк вновь заявляет о давлении НАБУ на судебную систему

НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

ПриватБанк требует отстранить судью Вовка от дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы за побег из-под стражи

Глава Минздрава ФРГ сомневается в эффективности российской вакцины против COVID-19

Глава Минздрава Германии усомнился в эффективности российской вакцины

“Все на рабочих местах”: в ОАСК прокомментировали объявление пятерых судей в розыск

ВОЗ ожидает от РФ детальной информации по новой вакцине, гарантий ее безопасности

В Грузии коронавирус выявлен у 788 иностранных и грузинских дальнобойщиков - премьер-министр

Сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни из-за поступающего с севера арктического воздуха

Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50% – показатели Минздрава

В Окружном админсуде Киева заявляют, что судьи ОАСК находятся на рабочих местах

ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА