“Все на рабочих местах”: в ОАСК прокомментировали объявление пятерых судей в розыск

Председатель Окружного административного суда города Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которые накануне Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и ​​продолжают выполнять свои служебные обязанности.

Соответствующее объявление появилось утром на сайте ОАСК.

Там считают не соответствующим действительности утверждение НАБУ о том, что судьи, якобы, не являются на допросы.

«Заявления о «систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов», очевидно, не соответствуют действительности, ведь те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор не получали в установленном законом порядке как сообщений о подозрении в совершении преступлений, за которые они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове на допрос», - отметили в суде.

В суде подчеркнули, что судьи ОАСК продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК. Судьи также призвали сотрудников НАБУ «соблюдать действующее законодательство и не подменять предусмотренные им процессуальные действия непонятными пиар-акциями, рассчитанными исключительно внимания СМИ».

«Также напоминаем, что вмешательство в любой форме в деятельность судьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание», - отмечается на сайте суда.

В свою очередь глава ОАСК Павел Вовк на своей странице в Фейсбук написал о том, что готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК. При этом Вовк отметил, что ему до сих ор не вручено уведомление о подозрении.

«По непонятной причине, я так и не дождался от этих бравых борцов непонятно с чем (НАБУ, - Ред.) простого процессуального действия - чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке. Как и те мои коллеги, о которых идет речь у них на сайте. А как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо других уголовно-процессуальных мер, очевидно свидетельствует о нарушениях Закона со стороны НАБУ», - написал судья, также напомнив об уголовной ответственности за вмешательство в работу судей.

Напомним, накануне вечером на сайте НАБУ появилось сообщение о том, что пятеро судей ОАСК объявлены в розыск. При этом, согласно закону, в розыск в Украине объявляет МВД, а не НАБУ, причем только после соответствующего решения следственного судьи.