После акций протеста в Беларуси в ночь на 12 августа госпитализированы свыше 50 человек - Минздрав

Более 50 человек госпитализированы в Беларуси после акций протеста, прошедших в ночь на 12 августа, сообщили в министерстве здравоохранения республики в среду.

"Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Республики Беларусь с различными травмами госпитализированы 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

"Погибших, а также пациентов в критическом состоянии, на сегодняшний момент нет", - заявляют в Минздраве.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.