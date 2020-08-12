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12:37 12.08.2020

В Грузии коронавирус выявлен у 788 иностранных и грузинских дальнобойщиков - премьер-министр

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В Грузии коронавирус выявлен у 788 иностранных и грузинских дальнобойщиков - премьер-министр

Коронавирус был выявлен у 788 иностранных и грузинских водителей фур с транзитными грузами во время обязательного тестирования, введенного ранее на КПП на границах страны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в среду на заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"С начала тестирования этой категории водителей мы провели 54 тыс. 205 тестов, COVID-19 подтвердился у 788 водителей", - сказал Гахария.

По данным Минздрава, из этого числа заразившихся водителей 101 человек находится на лечении в Грузии. Всего, по данным министерства, в стране подтверждено 1 тыс. 278 заражений COVID-19.

Премьер также сообщил, что на КПП "Казбеги" заразились коронавирусом несколько сотрудников таможенной службы и полиции. "Несмотря на эти данные, ситуация в Казбеги находится под полным контролем и мы не намерены вводить там ограничительные меры", - сказал Гахария.

"Есть еще несколько направлений содержащих определенные риски. Мы открыли границы для въезда в Грузию туристов из нескольких стран и в настоящее время в стране находятся более 750 иностранных туристов. Забота о здоровье этих людей наша прямая обязанность", - заявил глава грузинского правительства.

Он обратил внимание на ситуацию в Местийском муниципалитете региона Сванетия, где был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра, за последние несколько суток в Местийском муниципалитете было выявлено 30 случаев заражения COVID-19.

Вместе с тем, действия сотрудников МВД в последние три дня по ограничению передвижения граждан в этом регионе на северо-западе Грузии были своевременными и эффективными, отметил он.

Премьер сообщил, что в течение минувших суток из Сванетии в карантинные зоны были вывезены 919 местных жителей и туристов.

"Мы понимаем, что введенные ограничения создают серьезный дискомфорт местным жителям и находящимся в Сванетии туристам, но все должны помнить - для нас главная ценность это здоровье граждан", - сказал Гахария.

Теги: #грузия #коронавирус
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