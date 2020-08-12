События

12:34 12.08.2020

Сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни из-за поступающего с севера арктического воздуха

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Сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни из-за поступающего с севера арктического воздуха

В ближайшие сутки, 13 августа, сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления; а арктический воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, кроме юга и Закарпатья, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на крайнем юге до 18°; днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье 24-29°.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 августа самая высокая температура днем была 36,6 в 2010г., самая низкая ночью 8,1 в 1887г.

На пятницу, 14 августа, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в восточных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и на побережье морей до 18°; днем 19-24°, в западной и южной части 22-27°, на Закарпатье до 30°.

В Киеве – без осадков. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-13 °, днем 21-23°.

12 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-26°; в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #прогноз
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