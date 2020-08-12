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11:27 12.08.2020

В Окружном админсуде Киева заявляют, что судьи ОАСК находятся на рабочих местах

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В Окружном админсуде Киева заявляют, что судьи ОАСК находятся на рабочих местах

Глава Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи суда, которые Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Заявления о "систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов", очевидно, не соответствуют действительности, ведь те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове", - говорится в сообщении на сайте суда.

Также отмечается, что судьи ОАСК продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК.

Кроме того, судьи призвали сотрудников НАБУ соблюдать законодательство и не подменять предусмотренные им процессуальные действия "непонятными пиар-акциями, рассчитанными исключительно на внимание СМИ".

"Напоминаем, что вмешательство в любой форме в деятельность судьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание", - добавили в ОАСК.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой Окружного административного суда г.Киева, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены: глава ОАСК Павел Вовк, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

4 августа НАБУ повторно вызвало Вовка, его заместителя Евгению Аблова и ряд судей ОАСК на допросы 10-11 августа, и подчеркнуло, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск. В ведомстве отметили, что выполнять процессуальные обязанности в деле отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК, а остальные трое - двое адвокатов и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк - являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ.

10 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вновь вызвало на допрос семерых подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева (ОАСК), в том числе главу этого суда Павла Вовка 13, 15, 17 и 20 августа.

Теги: #оаск #суд
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