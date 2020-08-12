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11:03 12.08.2020

ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

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ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

С начала августа на водных объектах Украины погибли 77 человек, в том числе трое детей, сообщает в среду пресс-служба Государственной службы Украины по ЧС.

"По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибло 77 человек, из них - 3 детей. Удалось спасти 34 человека, в том числе 4 ребенка. В частности, только за минувшие сутки на водоемах погибло 10 человек. К счастью, удалось спасти 6 человек, среди них - 1 ребенок", - говорится в обнародованном в среду пресс-службой ГСЧС сообщении.

В Службе подчеркивают, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, в связи с чем призывают, отправляясь в водоемы, быть крайне осмотрительны и ответственными.

"Строго и неуклонно соблюдайте правила безопасности на водных объектах", - призвали в Службе.

В этом контексте в ГСЧС предостерегают: надувной матрас является достаточно сомнительным средством для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер.

"К сожалению, отдыхающие часто пренебрегают предупреждением специалистов Службы спасения и используют надувные матрасы во время отдыха на водоемах. Нередко это приводит к трагическим последствиям, в частности к утоплениям", - констатировали в Госслужбе по ЧС.

Теги: #гсчс #водоем
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