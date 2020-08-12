В ВСУ за сутки - 34 новых случаев COVID-19, всего болеют 322 чел. – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 34 новых случаев заболевания COVID-19, в настоящее время болеют 305 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 12 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 322 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 712 человек, летальных исходов – 6", - говорится в сообщении медиков в "Фейсбук".

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев COVID-19: из них в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Владимир-Волынская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ и Житомирская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 24 человека (Львовская область - 7 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Одесская область - 5 военнослужащих, Киевская область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Черниговская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Харьковская область - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская область - 1 сотрудник ВСУ).

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 743 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 278 человек.

Как сообщалось, Украине по состоянию на утро среды, 12 августа, выявлено 1 433 новых случая заражения, 752 человек выздоровели, 19 ранее заболевших скончались. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 36 892 человек, что на 662 больше, чем днем ранее.