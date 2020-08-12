События

10:49 12.08.2020

Из-за ливня в Пекине могут отменить более 1 тыс. авиарейсов и остановить движение по 100 маршрутам общественного транспорта

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Из-за ливня в Пекине могут отменить более 1 тыс. авиарейсов и остановить движение по 100 маршрутам общественного транспорта

В среду в Пекине из-за проливных дождей международный столичный аэропорт "Дасин" планирует отменить 149 авиарейсов, аэропорт "Шоуду" уже отменил 142 рейса, предупредил, что всего в течение дня могут быть отменены на вылет и прилет 860 рейсов, сообщают китайские СМИ со ссылками на транспортные власти.

Отмены рейсов могут коснуться 93 тыс. пассажиров, которым рекомендуется следить за сводками погоды и объявлениями аэропортов.

В столичном регионе остановлено движение по 117 автодорогам, отменены более 100 маршрутов общественного транспорта.

Для нормализации транспортной ситуации железнодорожные власти рассматривают возможность увеличения количества поездов.

Теги: #погода #китай #пекин
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