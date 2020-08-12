События

10:39 12.08.2020

Водоснабжение ряда городов Донецкой области временно прекращено из-за аварии на магистральном водоводе

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Водоснабжение ряда городов Донецкой области временно прекращено из-за аварии на магистральном водоводе

Временно прекращено водоснабжение ряда городов Донецкой области из-за повреждения магистрального водовода Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в среду.

"Повреждения на магистральном водоводе было выявлено сегодня в 02:30. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (г.Торецкое). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что Второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также для близлежащих сел и поселков.

"20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене", - добавили в облгосадминистрации.

Теги: #ордло #водоснабжение
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