В Киеве продолжает расти количество больных коронавирусом: за сутки - 182 новых случая COVID-19

У 182 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки, 31 чел. вылечился, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая - только за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 9 869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в среду утром.

Так, среди заболевших: 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 8 девочек от 2 до 13 лет, а также 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и пятеро мальчиков от 2 до 14 лет.

Кроме того, заболели в том числе и пятеро медиков. Всего в больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"За минувшие сутки выздоровела 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева", - отметил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 39, Деснянском - 24, Соломенском районах- 21 случай.

"Не игнорируйте угрозу. Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, Украине по состоянию на утро среды, 12 августа, выявлено 1 433 новых случая заражения, 752 человек выздоровели, 19 ранее заболевших скончались. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 36 892 человек, что на 662 больше, чем днем ранее.