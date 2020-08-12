Минздрав предложил правительству изменить критерии распределения регионов на четыре зоны – Степанов

Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на четыре зоны по COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности (зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны). Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Кроме того мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления",- сказал он.