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10:17 12.08.2020

Загруженность коек заболевших COVID-19 в стране - на уровне 24% – Степанов

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Загруженность коек заболевших COVID-19 в стране - на уровне 24% – Степанов

Уровень загруженности коек, выделенных для пациентов с коронавирусной болезнью, составляет 24%, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Загруженность коек в Украине - на уровне 24%. В то же время эта ситуация неравномерная по регионам. Наибольшая загруженность - во Львовской области (более 53%), Киеве (48%), Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской областях (на уровне 46%). Эти регионы составляют 50% всех больных", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов
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