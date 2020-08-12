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09:25 12.08.2020

Предприятия "Укроборонпрома" отремонтируют три Ан-32б для ВВС Шри-Ланки

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Предприятия "Укроборонпрома" отремонтируют три Ан-32б для ВВС Шри-Ланки

Специалисты государственного предприятия "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов" (Киев, входят в состав госкорпорации "Укроборонпром"), отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

"Контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ДГЗИФ "Укринмаш" с Министерством обороны Шри-Ланки. Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы трех самолетов Ан-32Б. Все ремонтные работы продлятся год и будут осуществляться на "Заводе 410 ГА", - сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в среду.

По словам директора завода Александра Пащенко, самолеты прибыли в Украину 11 августа.

"Также украинские специалисты оказали техническую помощь Военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину", - добавили в корпорации.

О сумме заключенного контракта в "Укроборонпроме" не сообщили.

Теги: #укроборонпром
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