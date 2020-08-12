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08:18 12.08.2020

В суд направлен обвинительный акт в отношении лица, участвовавшего в деятельности "ЛНР"

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В суд направлен обвинительный акт в отношении лица, участвовавшего в деятельности "ЛНР"

Черкасская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении лица, участвовавшего в деятельности "ЛНР", он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой Черкасской области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины, утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении лица по факту участия в деятельности террористической организации "Луганская Народная Республика" (ч. 1 ст . 258-3 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, следствие установило, что местный житель, находясь на территории Луганской области, которая временно подконтрольная представителям террористической организации "ЛНР", с декабря 2018 года проходит военную службу на должности водителя-наводчика танка танкового батальона незаконного вооруженного формирования, способствуя деятельности указанной террористической организации.

"В связи с сокрытием от следствия на временно оккупированной территории Украины, он объявлен во всеукраинский розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемому грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Теги: #прокуратура #украина #участник #лнр
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