События

07:34 12.08.2020

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

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Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники дважды в течение вторника нарушили режим прекращения огня на Донбассе, бойцы ООС не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино.

"С начала текущих суток, 12 августа, зафиксировано одну вражескую провокацию. Так, недалеко Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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