Семь областей Украины получили новые учебники для третьих классов

Новые учебники для третьих классов получили семь областей Украины, сообщила пресс-служба министерства образования.

"Семи областям - Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - уже доставлено 100% новых учебников для учащихся 3-х классов. В целом уровень подвоза этих учебников в областные базы по всей стране по состоянию на 11 августа составляет 88%", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в 2020 году напечатали 4 млн 481 тыс. 185 экземпляров учебников за денежные средства государственного бюджета.

"Учебники напечатаны в объеме 120% от поданных областными управлениями потребностей, 20% - это резерв, который может быть использован при условии изменения контингента. Сейчас завершается развозки учебников по областям. Далее доставку учебников из областных книжных баз в школах должны обеспечить уже местные власти. Процесс начался еще 16 июля и мы об этом сообщили областным департаментам/управлениям образования (письмо МОН № 1/9-380 от 16.07.2020). Поэтому у них абсолютно приемлемые сроки для выполнения этой задачи до 1 сентября", - сообщили в Институте модернизации содержания образования (ИМСО).

Кроме того, на сайте ИМСО работает горячая линия и постоянно обновляется информация о состоянии их доставки в областные базы.

Также сообщается, что в свободном доступе размещены pdf-версии учебников для 3-х классов.

"В этом году также за государственный счет напечатаны учебники для учащихся 7-х классов: 47 оригинальных учебников и 18 переведенных на языках национальных меньшинств. Общий тираж составляет 2 млн 611 тыс 694 экземпляров. На следующий учебный год планируется печать учебников для 4 и 8 классов. Конкурс уже начат, он продлится до 2 марта 2021 года", - добавили в Минобразования.