Решение суда о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве ребенка оставлено без изменений

Решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения подозреваемой в умышленном убийстве несовершеннолетнего ребенка оставлено без изменений, сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Запорожским апелляционным судом оставлено без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката подозреваемого на решение Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 29 июля 2020 года о продлении применения к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Досудебное следствие продолжается.