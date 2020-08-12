Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков в Любашевском районе Одесской области, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

"В результате аварии, произошедшей сегодня около 17.00 на автодороге Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка, погибли водитель и пассажир грузового автомобиля "DAF". По предварительным данным, водитель на скорости въехал в припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд "Renault Magnum", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.