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03:32 12.08.2020

В Донецкой области за сутки выявили 21 новых случаев коронавируса

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В Донецкой области за сутки выявили 21 новых случаев коронавируса

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 21 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"В Донецкой области уже более тысячи человек заболели коронавирусной болезнью. За вторник, 11 августа, ее диагностировали двадцати одному жителю области, в том числе одному ребенку и одной медработнице", - написал Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

В частности, среди заболевших 7 человек в Краматорске (12-летний мальчик, мужчины 30 и 55 лет, женщины 35, 48, 58 и 77 лет), 5 - в Мариуполе (мужчины 20 и 45 лет, женщины 45, 46 и 57 лет), трем в Марьинском районе (женщины 34, 35 и 58 лет), по двое в Волновахском районе (мужчина 25 лет и женщина 46 лет) и Славянске (мужчина 37 лет и женщина 38 лет), по одному в Угледаре (мужчина 43 лет) и Лиманской ОТГ (мужчина 44 лет).

Также глава ОГА отметил, что среди заболевших оказалась жительница Киева, временно находившаяся в области.

"Пандемия постепенно наращивает темп, количество новых больных увеличивается, а вместе с тем увеличивается и риск заболеть. Поэтому призываю всех быть осторожными. Следуйте карантину и противоэпидемическим рекомендациям ВОЗ. Берегите себя и своих близких!", - подчеркнул Кириленко.

Теги: #донецкая_область #украина
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