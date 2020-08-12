Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что три американские вакцины уже находятся на последнем этапе клинических исследований и могут дать отличные результаты.

"Три потенциальные вакцины сейчас на третьей фазе клинических испытаний, это финальный этап", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Огромные надежды подает каждая из них", - отметил американский лидер.

Он также сообщил о достижении соглашения с компанией Moderna о покупке у нее 100 млн доз разрабатываемой ей вакцины от коронавируса в случае, если препарат будет зарегистрирован.

Ранее Трамп заявлял, что вакцина против коронавируса в США может быть готова примерно в начале ноября. При этом, отвечая на уточняющий вопрос о третьем ноября, когда в США пройдут президентские выборы, Трамп сказал: "Я думаю, в ряде случаев да, может быть, или раньше, но примерно в то время".

В настоящее время наиболее передовые позиции в разработке вакцины против COVID-19 в США занимают компании Pfizer и Moderna.