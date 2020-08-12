События

02:34 12.08.2020

Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса

1 мин читать
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что три американские вакцины уже находятся на последнем этапе клинических исследований и могут дать отличные результаты.

"Три потенциальные вакцины сейчас на третьей фазе клинических испытаний, это финальный этап", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Огромные надежды подает каждая из них", - отметил американский лидер.

Он также сообщил о достижении соглашения с компанией Moderna о покупке у нее 100 млн доз разрабатываемой ей вакцины от коронавируса в случае, если препарат будет зарегистрирован.

Ранее Трамп заявлял, что вакцина против коронавируса в США может быть готова примерно в начале ноября. При этом, отвечая на уточняющий вопрос о третьем ноября, когда в США пройдут президентские выборы, Трамп сказал: "Я думаю, в ряде случаев да, может быть, или раньше, но примерно в то время".

В настоящее время наиболее передовые позиции в разработке вакцины против COVID-19 в США занимают компании Pfizer и Moderna.

Теги: #президент #сша #вакцины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:24 12.08.2020
Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

23:35 11.08.2020
Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от демократов

Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от демократов

22:30 11.08.2020
Байден определился со своим кандидатом в вице-президенты

Байден определился со своим кандидатом в вице-президенты

20:14 11.08.2020
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

17:02 11.08.2020
Рост числа заражений COVID-19 в США связан с увеличением тестирования - Трамп

Рост числа заражений COVID-19 в США связан с увеличением тестирования - Трамп

15:20 11.08.2020
Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

09:59 11.08.2020
"Евросолидарность" требует провести расследование обнародованных в США данных о финансовых махинациях в ПриватБанке

"Евросолидарность" требует провести расследование обнародованных в США данных о финансовых махинациях в ПриватБанке

06:03 11.08.2020
Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

05:02 11.08.2020
США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

04:02 11.08.2020
Трамп не видит смысла отвечать на санкции Китая против конгрессменов

Трамп не видит смысла отвечать на санкции Китая против конгрессменов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ОАСК Вовк вновь заявляет о давлении НАБУ на судебную систему

НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

ПриватБанк требует отстранить судью Вовка от дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

Суд смягчил меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко – её отпустили под домашний арест

В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области за сутки выявили 21 новых случаев коронавируса

На Львовской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта в ночь на среду

На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 113 человек за сутки

В одном из микрорайонов Минска протестующие пытаются строить баррикады, в двух других митингующих разогнали

В разных частях Минска проходят стычки силовиков с протестующими

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

НАПК направило письмо Зеленскому в отношении закона об игорном бизнесе

В пострадавшем от взрывов Ливане зафиксирован рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Румынии количество заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило 1,2 тыс., активных больных – превысило 30 тыс. человек

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА