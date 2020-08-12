На Львовской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта в ночь на среду

В связи с ремонтом на Львовской площади в Киеве будет частично ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 11 августа в 6:00 12 августа и с 21:00 12 августа в 6:00 13 августа на Львовской площади частично ограничивать движение транспорта. Как сообщили в КК "Киевавтодор", на площади выполнят текущий ремонт", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что работы будут проводить ночью для снижения влияния на трафик.

"В ночь на среду старое покрытие снимут. Во время работ движение будет частично ограничено", - подчеркнули в ведомстве.