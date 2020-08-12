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01:14 12.08.2020

На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 113 человек за сутки

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На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 113 человек за сутки

Число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области достигло 113 человек за сутки, 11 августа, общее число заболевших стремительно приближается к семи тысячам, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"11 августа, обнаружено 113 новых больных. Специалисты лабораторного центра исследовали 658 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6980 человек", - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, 48 буковинцев выздоровели от COVID-19.

"Этот недуг сумели побороть уже 5312 наших земляков", - подчеркнул Осачук.

Также глава ОГА добавил, что "избежать инфицирования можно только одним способом - ограничить контакты".

Теги: #буковина #рост #украина #коронавирус
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