События

00:47 12.08.2020

В одном из микрорайонов Минска протестующие пытаются строить баррикады, в двух других митингующих разогнали

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В одном из микрорайонов Минска протестующие пытаются строить баррикады, в двух других митингующих разогнали

В минском микрорайоне Серебрянка, который в ночь на среду стал одним из эпицентров несанкционированных акций, протестующие пытаются собрать баррикады, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

При этом в Серебрянке и после полуночи слышны взрывы и выстрелы.

По информации различных Telegram-каналов, в микрорайон едет большее число машин с ОМОНом и карет скорой помощи, в соцсетях также сообщают, что там много пострадавших.

В свою очередь, в микрорайонах Каменная горка и Уручье митингующих разогнали.

В Минске третий день подряд в разных частях города проходят акции протеста.

Теги: #белоруссия #обстановка #минск
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