В одном из микрорайонов Минска протестующие пытаются строить баррикады, в двух других митингующих разогнали

В минском микрорайоне Серебрянка, который в ночь на среду стал одним из эпицентров несанкционированных акций, протестующие пытаются собрать баррикады, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

При этом в Серебрянке и после полуночи слышны взрывы и выстрелы.

По информации различных Telegram-каналов, в микрорайон едет большее число машин с ОМОНом и карет скорой помощи, в соцсетях также сообщают, что там много пострадавших.

В свою очередь, в микрорайонах Каменная горка и Уручье митингующих разогнали.

В Минске третий день подряд в разных частях города проходят акции протеста.