События

23:28 11.08.2020

В разных частях Минска проходят стычки силовиков с протестующими

1 мин читать
В разных частях Минска проходят стычки силовиков с протестующими

В Минске третий вечер подряд в разных частях города проходят акции протеста, СМИ сообщают о новых задержаниях.

Основными местами несанкционированных акций стали микрорайоны Серебрянка, Каменная горка, Уручье.

По информации белорусского бюро "Радио Свобода", в Каменной горке (юго-запад города) протестующие делают около метро баррикады из мусорных контейнеров, уличных ваз с цветами и прочих крупных предметов. Движение транспорта частично остановлено. Правоохранительные органы используют против протестующих светошумовые гранаты, в них в ответ бросают петарды и фейерверки. Проводятся задержания. Также сообщается, что десятки людей заблокированы в местном магазине, по улице пустили слезоточивый газ.

По информации издания "Наша нива", в Серебрянке (юго-восток Минска) проводятся массовые задержания протестующих. Также используются светошумовые гранаты. ОМОН врывается в подъезды, где могут прятаться участники акций. Те оказывают сопротивление. В свою очередь, по информации "Радио Свобода", люди сообщают о потерпевших в стычках с ОМОНом.

Кроме того, СМИ сообщают, что в микрорайоне Уручье (восток города) собралось порядка тысячи протестующих. О серьезных стычках пока не сообщается, однако туда выдвинулись подразделения правоохранительных органов.

Акции протеста проходят также и в ряде других белорусских городов.

Теги: #протест #акции #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 11.08.2020
ЕС не исключает мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

ЕС не исключает мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

17:28 11.08.2020
После акций протеста в Беларуси в больницах находятся более 200 пострадавших - Минздрав

После акций протеста в Беларуси в больницах находятся более 200 пострадавших - Минздрав

17:05 11.08.2020
СМИ сообщают о разгоне людей ОМОНом на месте гибели участника протестов в Минске

СМИ сообщают о разгоне людей ОМОНом на месте гибели участника протестов в Минске

16:40 11.08.2020
Штаб Тихановской призвал власти Беларуси к диалогу о "мирной передаче власти народу"

Штаб Тихановской призвал власти Беларуси к диалогу о "мирной передаче власти народу"

14:57 11.08.2020
Соратники Тихановской сообщили, что она общалась в ЦИК Беларуси с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур

Соратники Тихановской сообщили, что она общалась в ЦИК Беларуси с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур

14:49 11.08.2020
МВД Беларуси сообщило о задержании более 2 тыс. человек в стране за прошедшие сутки

МВД Беларуси сообщило о задержании более 2 тыс. человек в стране за прошедшие сутки

13:59 11.08.2020
Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста

Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста

13:45 11.08.2020
Раде предложили не признавать выборы в Беларуси – проект постановления

Раде предложили не признавать выборы в Беларуси – проект постановления

13:08 11.08.2020
Суд признал задержанного у посольства Беларуси Кольченко виновным в хулиганстве - СМИ

Суд признал задержанного у посольства Беларуси Кольченко виновным в хулиганстве - СМИ

11:39 11.08.2020
Тихановская: решение покинуть Белоруссию я приняла самостоятельно

Тихановская: решение покинуть Белоруссию я приняла самостоятельно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с итальянским "Интером"

Глава ОАСК Вовк вновь заявляет о давлении НАБУ на судебную систему

НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

ПриватБанк требует отстранить судью Вовка от дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

Суд смягчил меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко – её отпустили под домашний арест

ПОСЛЕДНЕЕ

"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с итальянским "Интером"

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

НАПК направило письмо Зеленскому в отношении закона об игорном бизнесе

В пострадавшем от взрывов Ливане зафиксирован рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Румынии количество заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило 1,2 тыс., активных больных – превысило 30 тыс. человек

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19

Глава ОАСК Вовк вновь заявляет о давлении НАБУ на судебную систему

Во Франции до ноября продлили запрет на мероприятия численностью более 5 тыс. человек

НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА