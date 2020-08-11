События

22:35 11.08.2020

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

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Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

Число погибших в результате взрывов в Бейруте достигло 171 человека. Об этом сообщает во вторник ливанское издание Daily Star со ссылкой на Минздрав страны. Ранее поступали данные примерно о 160 жертвах.

Еще более 6 тыс. человек получили травмы, 300 тыс. человек остались без крова.

Во вторник в 18:08 по местному времени – ровно неделю спустя после взрывов – в храмах и мечетях ливанской столицы воззвали верующих к молитвам в память о трагедии.

Несколько мощных взрывов произошло 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Вечером 8 августа в Бейруте прошла многотысячная акция протеста горожан против властей. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.

Теги: #бейрут
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