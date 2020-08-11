НАПК направило письмо Зеленскому в отношении закона об игорном бизнесе

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором выразило предостережения в отношении закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", сообщила пресс-служба НАПК.

"НАПК отметило, что, несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что ранее была проведена антикоррупционная экспертиза законопроекта, вследствие чего обнаружено более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

- процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определена;

- широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективных решений ее членов и формирования коррупционных практик;

- введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля);

- основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям;

-процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

Также в НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

- в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;

- другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

Кроме того, отмечается, что в проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК.

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения", - подчеркнули в ведомстве.