В пострадавшем от взрывов Ливане зафиксирован рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Ливане за минувшие сутки выявлено 309 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщают арабские СМИ со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что это рекордный прирост новых случаев за день в этой ближневосточной стране. Еще семь заразившихся COVID-19 скончались.

В общей сложности за время пандемии в Ливане зарегистрировано 7,1 тыс. случаев коронавируса, 87 из них закончились летальным исходом.

Ливанские СМИ указывают, что многие больницы в Бейруте по-прежнему переполнены после взрывов на прошлой неделе, что усложняет лечение заболевших коронавирусом.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.