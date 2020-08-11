В Румынии количество заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило 1,2 тыс., активных больных – превысило 30 тыс. человек

В Румынии во вторник подтверждены 1 215 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, умерли 35 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 274 человека, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 10 августа, сообщалось о 779 случаях заболевания за сутки в Румынии, 9 августа было 1 145 заразившихся, 8 августа было 1 350 новых случаев инфицирования за сутки. 7 августа в Румынии был зафиксирован антирекорд за все время пандемии - 1 378 новых случаев. Умерли 50 человек, а выздоровели 297 человек.

В настоящее время активных больных в Румынии 30 413, что на 906 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Румынии зафиксированы 63 762 случая инфицирования, умерли 2 764 человека, выздоровели 30 585 человек.