События

20:37 11.08.2020

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

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Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

Число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 человека, сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на Минздрав страны.

Ранее поступали данные примерно о 160 жертвах.

Еще более 6 тыс. человек получили травмы, 300 тыс. человек остались без крова.

Во вторник в 18:08 по местному времени - ровно неделю спустя после взрывов - в храмах и мечетях ливанской столицы воззвали верующих к молитвам в память о трагедии.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Вечером 8 августа в Бейруте прошла многотысячная акция протеста горожан против властей. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.

Теги: #бейрут #взрыв #жертвы
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