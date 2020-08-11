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20:29 11.08.2020

ЕС не исключает мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

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ЕС не исключает мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси - Боррель

Анализ отношений Евросоюза с Беларусью после президентских выборов может привести к мерам против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Белоруссией улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшаться", - говорится в сообщении, распространенном в Брюсселе.

"Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - отмечается в документе.

В заявлении от имени Евросоюза подчеркивается, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов. "В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам", - считает Боррель.

При этом он подчеркивает, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

"Государственные власти, - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, - применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего, по крайней мере, один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, и подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось".

"Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - заявил глава европейской дипломатии.

Он отметил, что "народ Белоруссии заслуживает лучшего".

Боррель призвал политическое руководство Беларуси "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с более широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия".

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Белоруссию", - заверил глава европейской дипломатии от имени 27 государств-членов Европейского союза.

Теги: #реакция #ес #выборы #беларусь
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