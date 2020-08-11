События

20:22 11.08.2020

В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19

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В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19

У шести артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ) подтвержден коронавирус COVID-19, сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

"Заболели 6 человек из хора. После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в общей сложности) ушли на простой и самоизоляцию", - сказала Лухтанова корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, все заболевшие сейчас находятся на самоизоляции.

"Состояние заболевших удовлетворительное, без осложнений, требующих госпитализации. Поэтому они дома", - сказала Лухтанова.

Теги: #коронавирус #театр #харьков
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