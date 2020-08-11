Глава ОАСК Вовк вновь заявляет о давлении НАБУ на судебную систему

Глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк, которого вместе с некоторыми другими судьями этого суда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвиняет в совершении ряда преступлений, снова заявил о давлении на судебную систему.

"Понимаю, что все ждут новостей касательно истории с НАБУ. Но дело в том, что новостей то и нет. В установленном законом порядке мне никто ничего не вручал, ни повесток, ни подозрений. Как и в прошлом году, все ограничилось оголтелым пиаром и истерикой грантовых СМИ. НАБУ не способно подтвердить в законном порядке те абсурдные обвинения, которые выдвигает. И винит в этом кого угодно, но только не себя. Как видим, сейчас они пытаются давить на президента, генпрокурора, и с помощью карманных СМИ и сомнительных блогеров-активистов, находящихся в их "частной собственности", формировать нужное им общественное мнение. Это что угодно, но только не позиция правоохранительного органа. Нам нечего боятся", - написал Вовк на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил о том, что НАБУ требует у Офиса генпрокурора подписать представление на отстранение его и его коллег от должностей. Вовк не понимает, как это поможет доказывать обвинения, однако не видит в этом проблемы.

При этом судья считает, что Высший совет правосудия, в отличие от Офиса генпрокурора, способен принять независимое решение по его отстранению от должности.

"Мы видим, что и на членов Высшего совета правосудия тоже оказывают давление, но, по крайней мере, там не боятся и не боялись ответить иностранной агентуре и ее прихвостням. Это вселяет надежду на справедливость и на то, что в этой сомнительной истории, наконец-то, будет поставлена точка. Собственно, справедливость – то единственное, что нас сейчас и интересует. А она есть, и мы за неё будем бороться, а действия НАБУ – это грубое и ничем не прикрытое посягательство на независимость всей судебной системы Украины", - написал Вовк.

Ранее 11 августа НАБУ в очередной раз вызвало на допрос семерых подозреваемых в производстве по руководству ОАСК: главу этого суда Вовка, замглавы ОАСК Владимира Келеберду, судей этого суда Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко и Игоря Качура, а также членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Николая Сироша и Сергея Остапца. Повестки предлагают вышеуказанным лицам явиться в НАБУ в эти же дни, 13, 15, 17 и 20 августа, но в разное время, для допроса в качестве подозреваемых по делу №22020120000000019. Все повестки опубликованы на сайте НАБУ 10 августа.

Уже во вторник вечером НАБУ сообщило, что объявило в розыск вышеупомянутых подозреваемых по "делу ОАСК", поскольку уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей и скрываются от следствия с конца июля 2020 года (первые допросы были назначены на 23 июля).

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

4 августа НАБУ повторно вызвало Вовка, его заместителя Евгению Аблова и ряд судей ОАСК на допросы 10-11 августа, и подчеркнуло, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск. В ведомстве отметили, что выполнять процессуальные обязанности в деле отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК, а остальные трое - двое адвокатов и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк - являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ.

10 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) повторно вызвало на допрос семерых подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева (ОАСК), в том числе главу этого суда Павла Вовка 13, 15, 17 и 20 августа.