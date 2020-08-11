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19:32 11.08.2020

СБУ задержала чиновника, который с сообщником из РФ организовал схему хищения пшеницы из Госрезерва

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СБУ задержала чиновника, который с сообщником из РФ организовал схему хищения пшеницы из Госрезерва

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одной из Хлебных баз Госрезерва, который создал условия для хищения более тысячи тонн государственных запасов зерна, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, чиновник пытался наладить схему незаконной реализации госрезервов зерна аффилированным коммерческим структурам. Для этого фигуранты подделали документы о якобы отгрузке пшеницы для хранения на складах Хлебной базы", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители задержали чиновника вместе с сообщником, гражданином РФ, при получении миллиона гривен взятки за противоправную реализацию 1300 тонн пшеницы на общую сумму 8 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам подозрений по ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (мошенничество) и ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Теги: #госрезерв #пшеница #хищение
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